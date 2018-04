"Ice Age 3": Neue Trailer und Szenen-Bilder zum neunen Animationsfilm in 3D

Am 1. Juli kommt die neue Animations-Komödie frisch aus der Eiszeit bundesweit in die deutschen Kinos. Hier finden Sie bereits heute zwei brandaktuelle Trailer und eine neue Bilder-Galerie mit Filmszenen als kleinen Vorgeschmack. Viel Spaß beim Angucken!

Wenn im Sommer die Tage vor Hitze kaum mehr auszuhalten sind, kommt eine Eiszeit wie gerufen. In diesem Fall erscheint die Eiszeit in Form des brandneuen Animationsfilms "Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los", der am 1. Juli bundesweit in den deutschen Kinos anläuft.

Hier finden Sie vorab auf magnus.de schon mal ein paar kleine Erfrischungen mit zwei neuen und coolen Filmtrailern sowie einigen neuen Szenen-Bildern.

In bislang zwei Kinofilmen ("Ice Age", "Ice Age 2 - Jetzt taut's") mussten sich die Helden aus der letzten Eiszeit, in persona unter anderem das nervenaufreibende Faultier Sid, das einzelgängerische Mammut Manfred, der mysteriöse Säbelzahntiger Diego oder das vom Aussterben bedrohte Säbelzahneichhörnchen Scrat, durch zahlreiche Abenteuer durchschlagen. Doch so gefährlich wie jetzt schien die neue Bedrohung noch niemals. Denn plötzlich tauchen in ihrer Welt wieder grausige Urzeit-Monster auf und bringen die geglaubte Harmonie unserer Helden gehörig durcheinander. Passender Weise heißt der neueste Teil auch "Ice Age 3 - Die Dinosaurier kommen". In fünf Wochen kommt der Urzeit-Kracher mit 3D-Technik in die deutschen Kinos.