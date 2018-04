Sid, Manni und Diego ab 2. Dezember auf Scheibe

"Ice Age 3": Animations-Blockbuster zu Weihnachten auf DVD und Blu-ray

Der erfrischendste Sommerhit des Jahres 2009 in den deutschen Kinos war zweifellos der dritte Teil der animierten Eiszeit-Saga "Ice Age 3". Über 8,5 Millionen Zuschauer ließen sich von der prähistorische Rasselbande die Lachmuskeln massieren. Damit ist "Ice Age 3" der erfolgreichste Animations-Film aller Zeiten in Deutschland. Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft kommt "Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los" nun auch auf DVD und Blu-ray-Disk in die Geschäfte. Hier sind alle Details zu den Scheiben.

© Archiv Die Nuss bekommt Konkurrenz: Scrat ist verliebt. (Quelle: 2009 Twentieth Century Fox)

Sid, Scrat und Co. belegen mit der "Ice Age"-Trilogie nun die Plätze 1, 3 und 5 der deutschen Top Ten ind der Kategorie Animations-Film. Ganz oben in der Beliebtheitsskala beim Publikum stehen demnach vor allem Faultier Sid, gesprochen von Otto, sowie Scrat und seinem unendlichen Versuch, die Nuss zu knacken. Kurzbeschreibung zum Film Das Säbelzahneichhörnchen Scrat trifft im ewigen Eis auf seine große Liebe, Scratte. Doch ihrem gemeinsamen Glück steht die begehrte, aber unerreichbare Nuss im Wege, auf die es beide abgesehen haben. Scrat muss sich daher entscheiden, ob er sich eher den weiblichen Reizen oder der nahrhaften Nuss hingibt. Mammut Manni ist derweil hin und hergerissen zwischen Vorfreude auf sein erstes Baby und Sorge um seine Ellie. Faultier Sid stiftet wieder einmal mächtig Chaos, als er in einer Eishöhle drei Dino-Eier findet und mit ihnen eine eigene Familie gründen will. Dagegen hat jedoch Mama-Dino etwas. Als Sid beginnt, mit dem Riesensaurier ums Sorgerecht zu streiten, wird dieser kurzerhand mit den drei Eiern mit eingepackt. Bei dem Versuch, Sid aus der Patsche zu helfen, gerät die Herde in eine geheimnisvolle Dschungelwelt mit gefährlichen Dinosauriern. Sie müssen sich nicht nur mit der angriffslustigen Flora und Fauna auseinander setzen, sondern treffen auch auf ein cooles, einäugiges Wiesel namens Buck, das dem furchterregendem Dinosaurier Rudy ewige Rache geschworen hat. Anzeige Das Bonusmaterial auf DVD und Blu-ray-Disk Neben der DVD und Blu-ray bringt der Filmverleih "Twentieth Century Fox Home Entertainment" auch noch jeweils eine Dreier-Box mit allen drei Ice-Age-Filmen auf den Markt. Verkaufsstart ist ebenfalls der 2. Dezember 2009. Auf der DVD bekommt der Käufer folgende Extras: Musikvideo "Walk The Dinosaur" Scrat Spezial - Scrat & Scratte: Ein Date mit "Hindernüssen" Auf Blu-ray-Disk erwartet den Ice-Age-Fan deutlich mehr Bonusmaterial: Audiokommentare Erstelle Dein Ice Age Bilderbuch Bucks Überlebenstraining Reise durch die Evolution: Die Tiere aus Ice Age 3 Die "Verlorene Welt" aus Ice Age 3 2 entfallene Szenen Musikvideo "Walk The Dinosaur" 3 Ice Age Kurzfilme Scrat Spezial - Scrat & Scratte: Ein Date mit "Hindernüssen"