Ian Jeffrey, der britische Kunst- und Photohistoriker, meistert mit seinem Buch "Photographie: Sehen, betrachten, deuten", erschienen kürzlich im

Ian Jeffrey, der britische Kunst- und Photohistoriker, meistert mit seinem Buch "Photographie: Sehen, betrachten, deuten", erschienen kürzlich im Schirmer-Mosel-Verlag, eine gewaltige Aufgabe. Zum einen ist es ein kulturhistorisches Werk, das Schaffen vieler namhafter Fotografen des 20 Jahrhunderts in einem Band vereint und kritisch beleuchtet. August Sander, Edward Westen, Robert Capa oder Anders Petersen - kaum ein großer Name, der unerwähnt bleibt. Jeffrey geht meist chronologisch vor und zeichnet so die Entwicklung der Fotokunst mit deren unterschiedlichen Stil-Prägungen. Zugleich ist es auch ein didaktisches Werk, ein Lehrbuch. Praxisbezogen, an hervorragenden Vorlagen mangelt es ja nicht, lehrt es das Sehen und das Deuten der Bilder. In dieser Form ist das Buch einmalig und für jeden Fotografie-Interessenten sehr empfehlenswert. Ian Jeffrey Photographie Sehen, betrachten, deuten Eine Bildergeschichte der Photographie von ihrer Erfindung bis heute Mit einem Vorwort von Max Kozloff 384 Seiten, 379 Abbildungen, davon 26 in Farbe ISBN 978-3-8296-0408-6 Ladenpreis € 49,80, sFr 81,00

www.schirmer-mosel.de