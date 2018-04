Hugh Jackman: Vom Vielfraß zum Geisterjäger

In der Comicverfilmung "Ghostopolis" soll Hugh Jackman die menschliche Welt vor Geistern beschützen, doch dabei passiert ihm ein kleiner Fehler...

Erst letzte Woche lief der X-Men-Ableger "Wolverine" mit Hugh Jackman in der Hauptrolle weltweit in den Kinos an, da kocht auch schon die Gerüchteküche über das neueste Projekt des australischen Superstars.

Wie kino.de berichtet, mutiert Hugh Jackman in seinem neuesten Projekt vom Krallen ausfahrenden Fellknäuel zu einem verbeamteten Geisterjäger. In der Comicverfilmung "Ghostopolis" beschützt Hugh Jackman in einer Art intergalaktischen Einwanderungsbehörde die menschliche Welt vor bösen Geistern. Eventuell eingedrungene Astral-Unholde verbannt er in die Geisterstadt "Ghostopolis". Doch eines Tages unterläuft ihm ein Irrtum und er verbannt versehentlich einen kleinen Jungen an diesen gespenstischen Ort. Jetzt kann nur noch ein weiblicher Verbündeter in "Ghostopolis" dem "Sexiest Man Alive" aus der Patsche helfen... Laut Gerüchten übernimmt Hugh Jackman neben der Hauptrolle auch die Produktion des Geister-Streifens, weitere Details sickerten bislang aber nicht durch.