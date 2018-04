Der taiwanesische Handy-Hersteller HTC hat heute das "Touch 2" vorgestellt. Das Smartphone setzt auf Windows Mobile 6.5 als Betriebssystem und soll ohne Vertrag um die 340 Euro kosten.

Mit seinem Preis positioniert HTC das "Touch2" in der Mittelklasse seiner Smartphone-Palette. Es ist in Graphit oder Silbergrau erhältlich, wiegt 110 Gramm und hat ein 2,8-Zoll-Display (320x240 Pixel), das zusammen mit Windows Mobile 6.5 auch Multitouch-fähig ist. Als Chipsatz arbeitet ein Qualcomm MSM7225 mit 528 MHz. An internem Speicher stellt das Gerät 256 MB RAM und 512 MB ROM bereit. Ein MicroSD-Slot nimmt Speicherkarten mit bis zu 32 GB auf. Das Quadband-Handy ist EDGE-tauglich; bevorzugt Online gehen dürfte man aber per UMTS im HSDPA-Verfahren mit bis zu 7,2 Mbps. Daneben beherrscht es Bluetooth 2.1 und bringt dank GPS/AGPS grundsätzliche Navi-Tauglichkeit mit. An Schnittstellen stehen ein kombinierter MiniUSB/Audioanschluss sowie eine vollwertige 3,5-mm-Klinkenbuchse für handelsübliche Kopfhörer und Headsets zur Verfügung

Das "Touch2" ist eines der ersten "Windows Phone"-Smartphones. So bezeichnet Microsoft Geräte, die mit dem stark überarbeiteten Betriebssystem Windows Mobile der Version 6.5 arbeiten. Es beherrscht Multitouch und dank der HTC-eigenen Software "TouchFLO" auch Gestensteuerung. Daneben wurden die E-Mail-Funktionalität stark erweitert, der Internet Explorer stellt die Seiten nun deutlich besser dar und kann Flash-Inhalte wiedergeben. Social-Networking Dienste wie Facebook und Twitter wurden nahtlos integriert. Mit Windows Live hat der Nutzer zudem Zugriff auf den im Oktober startenden Microsoft-eigenen Marketplace, um nach Apple-Vorbild zusätzliche Applikationen herunterzuladen.