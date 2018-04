Hewlett-Packard mischt nun, gut zwei Jahre nach dem geordneten Rückzug, doch wieder im Markt der digitalen Kameras mit. In einer Mitteilung zur PMA kündigt HP

Hewlett-Packard mischt nun, gut zwei Jahre nach dem geordneten Rückzug, doch wieder im Markt der digitalen Kameras mit. In einer Mitteilung zur PMA kündigt HP fünf Digitalkameras mit jeweils 12 Megapixeln an. Die fünf Digitalkameras unterscheiden sich lediglich in der Bauform und in der Displaygröße. Die Modelle CW450t, PW 460t und PW550z haben zudem ein Touchscreen. Letzerer kann zudem mit einem 5-fach Zoom punkten während die anderen alle mit einer 4-fach Optik arbeiten. Die kleinen CW-Modelle werden mit AA-Batterien gespeist. Alle fünf speichern auf SD/SDHC-Karte. Ganz neu ist zudem der Einstieg in das Camcorder-Segment, wobei die Modelle V5061u und V5560u ebenfalls auf ein Touchscreen setzen, in H.264 komprimieren und als MOV abspeichern. Beide Camcorder zeichnen in 1080p mit 30 Bildern auf. Der V5560u hat ein 5-fach optischen Zoom. Der V5560u soll 200 US-Dollar und der V5061u ist mit 170 US-Dollar angesetzt. Das dritte Modell heißt HP V1020h und bietet 720p-Auflösung und nimmt ebenfalls 30 Bilder pro Sekunde auf. Hier wird auch mit H.264 komprimiert aber als AVI gespeichert. Der Camcorder hat ein Lithium-Ionen Akku und nimmt via USB Kontakt mit dem Rechner und vie HDMI mit dem Fernseher auf. Der HP V1020h soll bei 110 US-Dollar liegen.

Soweit man das Beurteilen kann, werden alle Geräte wahrscheinlich nicht aus einer eigenen Entwicklung oder gar Fertigung stammen.

