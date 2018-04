Herr der Ringe: Film-Trilogie ab November 2009 auf Blu-ray-Disc

Erstmals ab November diesen Jahres soll das Fantasy-Spektakel "Herr der Ringe" mit allen drei Teilen auf Blu-ray erscheinen - doch zunächst leider nur auf den US-Markt.

Wie der Video-Vertrieb New Line Home Entertainment zusammen mit Warner Home Video gestern in den USA bestätigte, soll ab dem 3. November 2009 eine Blu-ray-Box mit den drei Filmen von "The Lord of the Rings", namentlich "The Fellowship of the Ring" (Die Gefährten), "The Two Towers" (Die zwei Türme) und "The Return of the King" (Die Rückkehr des Königs), auf den Markt kommen. Zunächst erscheinen jedoch nur die offiziellen und um je eine halbe Stunde kürzere Kinoversionen. Dass über kurz oder lang eine Extended Version auftaucht, lässt sich also an zwei Hobbits abzählen. Auch über Extras gibt es derzeit noch keine näheren Angaben, außer dass sie in irgend einer Form vorhanden sein werden. Außerdem sollte man des englischen gut mächtig sein, will man den Abenteuern rund um Aragorn, Frodo, Gandalf und Co auch akustisch auf höchstem Niveau folgen, denn eine deutsche Tonspur gehört mit Sicherheit nicht zu den Extras.

Wann hingegen die deutsche Version mit den Abenteuern aus Mittelerde und Mordor im Händlerregal steht, ist derzeit noch völlig offen. Gerüchte in Foren deuten derzeit auf 2012 hin. Denkbar wäre aber auch der Dezember 2011, wenn der erste Teil der zweiteiligen Realverfilmung "Der kleine Hobbit" in die Kinos kommt und der Hype mit Sicherheit neu entfacht wird.