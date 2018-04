Hasselblad ruft etablierte und angehende Fotografen zur Teilnahme an seinem internationalen Wettbewerb Masters 2010 auf. Eingereicht werden können bis zum 31.

Hasselblad ruft etablierte und angehende Fotografen zur Teilnahme an seinem internationalen Wettbewerb Masters 2010 auf. Eingereicht werden können bis zum 31. 12. 2010 Fotografien in 11 Themenbereichen, die mit Groß- und Mittelformat-Kameras beliebiger Hersteller entstanden sind. Nur in der separaten "Up-and-coming"-Kategorie sind auch Aufnahmen mit KB-Spiegelreflexkameras zugelassen. Den Gewinnern winkt eine gesponsorte Hasselblad H4D-Ausrüstung für Aufnahmen zum Master-Programm und für ein Buch, in dem sich die Sieger mit je einem Thema ihrer Wahl präsentieren können. www.hasselblad.com/masters-2010-is-open.aspx