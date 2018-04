Hasselblad kündigt für den 10. Februar die Vorstellung der neuen digitalen Mittelformat-Kamera H4D-40 an. Sie soll einen günstigsten Einstieg in das digitale

Hasselblad kündigt für den 10. Februar die Vorstellung der neuen digitalen Mittelformat-Kamera H4D-40 an. Sie soll einen günstigsten Einstieg in das digitale Hasselblad-System bieten. Calumet nennt erste technische Daten der neuen Kamera, mit der Hasselblad jüngere Fotografen für sich gewinnen will:

Die neue True-Focus-Technologie soll zudem für eine korrekte und akkurate Fokussierung über das gesamte Bildfeld sorgen. Dazu registriert der Absolute-Position-Lock-(APL)-Prozessor bei jeder Neukomposition die Kamerabewegung und verwendet anschließend diese exakten Messwerte, um die erforderliche Fokusanpassung zu berechnen.

Ab dem 10 Februar wird die Kamera in insgesamt 12 Fachgeschäften in Deutschland präsentiert. Calumet nennt einen Preis von gut 16.650 Euro für Kamera samt HC 2,8/80mm-Objektiv. www.calumetphoto.de/item/HASH4D4080/ www.hasselblad.de