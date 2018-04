Anlässlich des 100. Geburtstages des polnischen Fotografen Edward Hartwig präsentiert die Frankfurter Moonblinx Gallery in Kooperation mit dem Kunstverein

Anlässlich des 100. Geburtstages des polnischen Fotografen Edward Hartwig präsentiert die Frankfurter Moonblinx Gallery in Kooperation mit dem Kunstverein proArte vom 4. Juli bis zum 30. August 2009 im Polenmuseum Rapperswil die Ausstellung "Edward Hartwig - Eintritt verboten". Hartwig hat jahrzehntelang die Entwicklung der polnischen Fotografie entscheidend mitgeprägt und gilt als einer ihrer bedeutendsten Vertreter. Die Ausstellung soll sein Werk einem breiteren Publikum außerhalb Polens zugänglich zu machen und zeigt in etwa 50 Schwarzweiß-‐Originalabzügen einen Querschnitt aus unterschiedlichen Schaffensphasen. Ausstellungsübersicht 04. Juli bis 30. August 2009 Polenmuseum, Schloss Rapperswil, Schweiz 06. September 2009 Geburtstagsfeier Edward Hartwig in Frankfurt 21. September bis 10. Oktober 2009, Universität St. Gallen 24. November bis 19. Februar 2010, Polnisches Institut Düsseldorf In Vorbereitung für 2010: Ausstellung in London www.blog.moonblinx.com