Zugegeben, besonders spektakulär ist es noch nicht, aber es ist das erste Bild zu "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1" und außerdem ein hieb- und stichfester Beweis, dass die Dreharbeiten zum siebten Teil der Harry-Potter-Saga im vollen Gange sind.

Der sechste Teil "Harry Potter und der Halbblutprinz" erschien erst vor wenigen Tagen auf DVD und Blu-ray-Disc (magnus.de berichtete unter [int:article,116588/] darüber), doch hinter den Kulissen laufen bereits die Arbeiten zur Verfilmung des siebten Potter-Romans "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" auf Hochtouren. Das hier gezeigte Bild soll Harry (Daniel Radcliffe) sowie seine engsten Freunde Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) auf der Flucht ihres Hauptgegners Lord Voldemort zeigen.

Nachdem der vorhergehende Film ja vor allem zur seelischen Vorbereitung auf das große Finale galt, soll es im eigentlichen Showdown erst so richtig zur Sache gehen. Dabei ist der finale Roman der britischen Schriftstellerin Joanne K. Rowling so umfangreich ausgefallen, dass ihn die Produzenten gleich in zwei Teile splitten müssen - oder auf jeden Fall wollen. Mit dem siebten Potter-Film "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1" rechnen die hiesigen Lichtspielhäuser im November 2010, der allerletzte und achte Teil wird im Sommer 2011 erwartet.