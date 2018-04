PC-Simulation für Handball-Fans

"Handball Manager 2010": Deep Silver veröffentlicht Handball-Simulation

Kürzlich startete die deutsche Handball-Meisterschaft in die neue Saison 2009/2010. Wenn das eigene Team dann wieder mal nicht so spielt, wie man sich das als eingefleischter Fan vorstellt, gibt es nur noch eins: man nimmt die Führung seiner Lieblings-Mannschaft selbst in die Hand und führt sie zur deutschen Meisterschaft. Dies zumindest verspricht uns die Spiele-Schmiede Deep Silver, die am Freitag den "Handball Manager 2010" veröffentlichte.

© Archiv "Handball Manager 2010"

Der Spiele-Vertreiber Deep Silver verspricht zum "Handball Manager 2010" ein umfangreichen Lizenzpaket. Das heißt, die Sport-Simulation enthält die Original-Daten der 1. und 2. Toyota-Handball-Bundesliga und der 1. und 2. Frauen-Bundesliga. Außerdem kann sich der Spieler laut Hersteller in fünf Regional- und zehn Oberligen sowie zwanzig internationalen Top-Ligen austoben. Über einen integrierten Editor soll die Spielewelt zudem fast unendlich erweiterbar sein. Der Spieler am PC führt als Trainer und Manager sein Team durch die Saison, tätigt Transfers, zieht zahlungskräftige Sponsoren an Land und sorgt für ein effektives Trainingsprogramm. Die Spiele sollen in Echtzeit ablaufen und werden entweder in 3D oder im Textmodus präsentiert. Taktik oder Spielweise soll völlig vom PC-Spieler gesteuert werden können, und zwar vor und während der Partie. Als Krönung der Saison führt der Spieler sein Nationalteam zu Europa- und Weltmeisterschaften. Und in der spielfreien Zeit kann sich der Spieler noch im 7m-Shootout beweisen - mit Gamepad-Steuerung alleine oder im 2-Spielermodus. Das PC-Spiel "Handball Manager 2010" von Deep Silver ist ab dem 18. September im Handel erhältlich und kostet 30 Euro. Anzeige