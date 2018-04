Hama bietet ab sofort einen Onlineassistenten, der bei der Suche nach dem passenden Akku, einem Ersatznetzteil, Filter und weiterem Zubehör behilflich ist.

Sortiert nach Gerätegattung, Hersteller und Gerätetyp wirft die Suche das verfügbare Zubehör aus, so dass man bereits mit der Produktnummer in den Handel gehen und so schneller die richtigen Produkte finden soll. Dort gibt es zudem ab sofort übersichtliche Akku-Kompatibilitätsliste, die im Verkaufsraum aufgehängt wird und damit schnell weiterhilft. Hama hat dabei jedem Kamerahersteller eine eigene Farbe zugeordnet, so dass man sich schneller orientieren kann. http://www.hama.de/funktionen/zubehoer-assistent