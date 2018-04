Betriebssystem Haiku soll Nachfolger von BeOS werden

Haiku OS - Erste Alpha-Version des freien Betriebssystems verfügbar

© Archiv Haiku

Das freie Betriebssystem [int:article,107341]Haiku[/int] ist seit dem Montag in einer Alpha-Version verfügbar. Das quelloffene Betriebssystem, das auf BeOS basiert, hat ein Bugtracking-System, über das Tester eventuelle Fehler an die Entwickler melden sollen. Anzeige Das Betriebssystem Haiku Alpha 1 kann als CD-Image heruntergeladen werden. Die damit erstellte Installations-CD dient gleichzeitig als Live-CD, mit der man das System ausprobieren kann. Die Alphaversion soll in erster Linie Entwicklungswerkzeuge enthalten, liefert aber auch Anwendungen wie Firefox. Haiku ist seit 2004 der Name des 2001 gegründeten OpenBeOS-Projektes. Entwickelt wird das Betriebssystem von einer Gruppe Freiwilliger, einen Veröffentlichungstermin für einen Release Candidate gibt es noch nicht.

© Archiv