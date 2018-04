Gratis spielen zu Ostern

Zu Ostern verschenken die Moorhuhn-Schöpfer der phenomedia publishing gmbh aus Bochum Spiele. Von Gründonnerstag bis Ostermontag kann jeden Tag ein "Türchen" geöffnet werden.

Zu Ostern verschenken die Moorhuhn-Schöpfer der phenomedia publishing gmbh aus Bochum Spiele. Von Gründonnerstag bis Ostermontag kann jeden Tag ein "Türchen" geöffnet werden.

Anzeige

Bei den Spielen handelt es sich nicht um Demo-Versionen (Anspielversionen), sondern um uneingeschränkte Vollversionen. Dabei stehen die Spiele der Osteraktion zum ersten Mal zum freien Gratisdownload zur Verfügung. Mit der Aktion weist die phenomedia publishing gmbh auch auf die beiden ab sofort im Handel erhältlichen Titel "Fashion Boutique" und "DragonStone" aus der Premium- Reihe "Einfach Spielen Deluxe" hin.. Hier geht es zur Osteraktion.

Hinter den fünf "Türchen" der Osteraktion gibt es jeden Tag von Gründonnerstag bis Ostermontag (09. - 13. April 2009) auf www.einfach-spielen.de etwas Neues zu entdecken. An zwei Tagen sind jeweils 25 Spiele aus der aktuellen "Einfach Spielen"-Staffel zu gewinnen. An drei Tagen gilt es, ein Spiel kostenlos herunterzuladen. Jedes dieser drei Spiele ist zum ersten Mal als freier Gratisdownload verfügbar und war nicht Teil des Adventskalenders aus dem vergangenen Jahr. Jeden Tag vorbeischauen lohnt also.

Neben der Osteraktion gibt es zwei Neuzugänge zur "Einfach Spielen Deluxe"-Serie, der Premium Casual-Spielereihe der phenomedia publishing gmbh: "DragonStone" und "Fashion Boutique" versprechen Entspannung und Romantik und sind ab sofort im Handel erhältlich. Entsprechend der "Einfach Spielen"-Philosophie gehören beide Titel zu den besten Spielen ihrer Genres und haben bereits mehrfach die Online-Charts angeführt.

In "Fashion Boutique" dreht sich alles um schicke Outfits. Spieler haben hier die Möglichkeit, Modeboutiquen wieder auf die Beine zu helfen und gleichzeitig das virtuelle Privatleben aufzupeppen. Unterschiedliche Kundentypen müssen beraten und ihre Wünsche beachtet werden. Je besser beraten wird, desto mehr Punkte gibt's. Dabei darf aber das Privatleben nicht zurückstehen. Ein spannender Balanceakt, fast wie im richtigen Leben.

Bei "DragonStone" kommt Romantik ins Spiel. Die Mixtur aus gelungener Abenteueratmosphäre mit toller Story, wunderschönen Grafiken, einer humorvollen Lokalisierung und der bewährten "3 gewinnt" Spielmechanik ist sehr zugänglich und fesselt viele Stunden vor dem Bildschirm. Wer nur wenig Zeit investieren will, kommt ebenfalls voll auf seine Kosten. Beide Spiele sorgen so für unterhaltsame Osterfeiertage.