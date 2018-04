Gratis MP3-Player: Audible verlängert Aktion

Der Hörbuch-Spezialist Audible verlängert seine Aktion und bietet bis Mitte Mai 2009 ein Spezial-Angebot für alle Hörbuch-Interessierten an: Bei Abschluss eines 3-Monats-Mini-Abos für monatlich 9,95 Euro gibt es ein Hörbuch nach Wahl pro Monat und Gratis den GoGear Spark SA2940 MP3-Player von Philips.

Der MP3-Player von Philips bietet mit 4 GB Speicher genug Platz für bis zu 300 Stunden Hörbuchgenuss, so audible.de und ist mit einem 1,46 Zoll LCD-Display ausgestattet. Hörbuch-Interessierte können die drei Hörbücher, die sie im 3-Monats-Mini-Abo erhalten, aus mehr als 30.000 Hörbuchtiteln auswählen und bekommen jedes Hörbuch für knapp zehn Euro, egal wieviel das Hörbuch regulär kostet. [ext: http://www.audible.de/adde/store/welcome.jsp?source_code=ADEP0824PR030609DE&entryRedirect=/store/product.jsp&entryParams=^productID~BK_BUND_000214DE ]Das Spezial-Angebot[/ext] gilt nur noch bis Mitte Mai 2009 und ist nur in Verbindung mit einer Kreditkarte und nur in Deutschland gültig. Nach dem dritten Monat ist eine Kündigung des Abos möglich.