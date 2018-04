Gratis: 860 E-Books zum Online-Lesen bei Eload24.com

Der E-Book-Verleger Eload24.com gibt sein Büchersortiment zum Online-Lesen frei. Wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab, ist dazu keine Anmeldung oder Registrierung nötig.

Bei der neuen Online-Präsentation zum Nulltarif werden die E-Books nicht als PDF angezeigt. Stattdessen kommt eine Eigenentwicklung zum Einsatz - der so genannte TxtBear. Dieser Online-Dienst, der Anwendern kostenlos zur Verfügung steht, erlaubt es, Dokumente aller Art ins Web hochzuladen und dabei in ein einheitliches Format zu konvertieren. Die Online-Dokumente werden dabei auf dem TxtBear-Server gehostet. Im Sortiment befinden sich E-Books wie: - 50 Tipps und Tricks zu Office, - Einführung in PowerPoint, - Die Windows-XP-Aktivierung, - Festplatte aufräumen oder - Festplatte defragmentieren Wer sich die E-Books auf die Festplatte herunterladen will, muss bezahlen. Im Schnitt liegen die Preise um drei bis fünf Euro.

E-Book-Markt gewinnt an Bedeutung

Seit der Online-Einzelhändler Amazon.com ankündigte, sein Kindle-Lesegerät für elektronische Bücher künftig auch außerhalb der USA anbieten, wächst die Anzahl der Anbieter von Lesegeräten. Die Anzahl deutschsprachiger E-Bücher ist derzeit auch beim Online-Buchhändler Amazon bescheiden. Zukünftig soll sich aber auch das ändern: Das E-Book-Angebot von Amazon.com umfasse derzeit zwar nur englischsprachige Titel. "Unsere Vision ist es aber, irgendwann jedes Buch in jeder Sprache liefern zu können", betonte Amazon-Chef Jeff Bezos Anfang Oktober ([int:article,112447]magnus.de berichtete[/int]).