GMX und Web.de verbinden sich via gemeinsamer Anmeldung mit Facebook

E-Mail-Kunden von GMX und Web.de können sich über ihre Mail-Kontendaten jetzt auch in das Freunde-Netzwerk Facebook einwählen. Wie der Mailservice GMX am Dienstag bekannt gab, ist Facebook der erste Partner, der über OpenID an den GMX-Auswahlmenü "Navigator" angeschlossen ist.

E-Mail-Kunden von GMX und Web.de können sich über einen direkten Link in das Freunde-Netzwrek Facebook einwählen. Wie der Mail-Provider GMX am Dienstag bekannt gab, ist Facebook der erste Partner, der über OpenID an GMX angeschlossen ist. OpenID ist ein Standard für sicheren Datenaustausch im Netz. Mit der Unterstützung des Open-ID-Standards können sich GMX- und Web.de-Kunden jetzt mit ihren Mail-Zugangsdaten auch an ihrem Facebook-Konto anmelden. Das Merken verschiedener Zugangsdaten entfällt damit.

Anzeige

Facebook hatte sich Anfang Februar der OpenID-Foundation angeschlossen. Ein Jahr zuvor traten die Online-Riesen Google, IBM, Microsoft, VeriSign und Yahoo der Open-ID-Stiftung bei. Die Stiftung will Nutzer mit portablen Web-Identitäten ausstatten, der so genannten OpenID. Mit dieser Art Web-Ausweis können sich Nutzer bei unterschiedlichen Websites anmelden. Der entsprechende Standard wurde im Dezember 2007 in der Version 2.0 veröffentlicht. Damit lässt sich ein dezentrales Authentifizierungs-System umsetzen, bei dem jeder Nutzer sein eigener OpenID-Provider sein kann - aber nicht muss. Heute gibt es gut 10.000 Websites die OpenID nutzen und seit alle Yahoo-Accounts OpenID unterstützen gibt es weltweit rund 350 Millionen OpenID-fähige URLs bzw. Nutzer-Accounts.