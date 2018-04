"Gladiator" erstmals auf Blu-ray - über elf Stunden Bonusmaterial

Als eine 2-Disc High-Definition-Edition will Universal Pictures International Entertainment (UPIE) den Blockbuster "Gladiator" von Ridley Scott veröffentlichen und verspricht elf Stunden Bonusmaterial, wovon vier Stunden noch nie gezeigt wurden.

Wie Universal Pictures International Entertainment heute in Hamburg mitteilte, erscheint "Gladiator" mit Russel Crowe in der Hauptrolle als Steelbox mit zwei doppelschichtigen BD-50-Blu-ray-Scheiben zeitgleich am 1. Oktober 2009 in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Auf der ersten Disk befinden sich neben der 155 Minuten langen Kinoversion auch die Extended Version mit 171 Minuten Laufzeit. Zusätzlich tummeln sich bereits auf der ersten Scheibe zahlreiche Extras wie entfallene Szenen, Audiokommentare sowie eine neue Funktion namens "Vision von Elyson: Themenportal", womit der Zuschauer während des Films interessante Szenen markieren kann, um später danach in den zahlreichen Extras auf Disk 2 gezielt suchen zu können. Auf der zweites Disk findet der Zuseher als eines der Highlights die Dokumentation "Stärke und Ehre: So entstand die Welt von Gladiator".

Im Mittelpunkt des mit 5 Oscars ausgezeichneten Spielfilms "Gladiator" steht der römische General Maximus Decimus (Russell Crowe), der einem Verrat des korrupten Prinzen Commodus zum Opfer fällt. Nachdem Maximus am äußeren Rand des Römischen Imperiums gefangen und versklavt wird, steigt er zu einem der erfolgreichsten Kämpfer in der Gladiatoren-Arena auf, um die Morde an seiner Familie und seinem Kaiser zu rächen. Die Koproduktion von Universal und Dreamworks kam im Mai 2000 weltweit in die Kinos und spielte rund 458 Millionen US-Dollar ein. Zugleich ist "Gladiator" der meistverkaufte DVD-Titel von Universal - seit 2004 wurden weltweit über 5.372.000 Stück abgesetzt.