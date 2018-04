Mit der Bekanntgabe der Sieger hat Getty Images die ,Grants for Editorial Photography' 2009 abgeschlossen. Krisanne Johnson, Brenda Kenneally (USA) und Zalmai

Mit der Bekanntgabe der Sieger hat Getty Images die ,Grants for Editorial Photography' 2009 abgeschlossen. Krisanne Johnson, Brenda Kenneally (USA) und Zalmai (Afghanistan/Schweiz) erhalten jeweils ein Stipendium in Höhe von 20.000 US-Dollar und bekommen bei der Durchführung ihrer fotodokumentarischen Projekte zudem die Unterstützung der Bildredakteure von Getty Images.

Zugleich gab Getty Images zwei Gewinner der ,Student Grants' bekannt: Ed Ou (Kanada), Student an der University of Southern California, und Carl Kiilsgaard (USA), Student an der Western Kentucky University. Die beiden Stipendiaten erhalten jeweils 5.000 US-Dollar sowie ebenfalls redaktionelle Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Projekte.

199 Einsendungen und Vorschläge von professionellen Fotojournalisten aus 26 Ländern sowie 24 Beiträge von Studenten aus acht Ländern wurden von den Jury-Mitgliedern Cheryl Newman, Bildredakteurin, Telegraph Magazine (UK), Jean-Francois Leroy, Generaldirektor, Visa Pour l'Image (Frankreich) und Volker Lensch, Leiter der Bildredaktion, Stern (Deutschland) geprüft.

Bild: Zalmai

www.gettyimages.com/grants