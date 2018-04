Die Bildskalierungssoftware GunuineFractals gibt es ab sofort mit einer deutschen Bedienoberfläche. Sie soll Bilddateien ohne Verlust von Schärfe oder Details

Die Bildskalierungssoftware GunuineFractals gibt es ab sofort mit einer deutschen Bedienoberfläche. Sie soll Bilddateien ohne Verlust von Schärfe oder Details auf ein Vielfaches vergrößern können. GenuineFractals 6 Professional interpoliert mit Fraktalen und nicht, wie die meisten Programme, mit einer bikubischen Interpolationsmethode. Dadurch sollen keine durchschnittlichen Bildinformationen hinzugerechnet, sondern bereits im Bild vorhandene Muster aufgegriffen und Artefakte sowie unscharfe Bereiche vermieden werden. In Version 6 sind zudem neue Funktionen wie die Keilrahmen-Funktion zum Bedrucken von Leinwänden, die Kachel-Funktion für den Posterdruck, die Stapelverarbeitung dazu gekommen. Für Profis hat man die Unterstützung von Bildern im CMYK-Farbraum integriert. GenuineFractals 6 Professional klinkt sich via Plugin in Adobe Photoshop und Photoshop Elements ein. Zudem kann man mit Version 6 nun auch aus Adobe Lightroom sowie Apple Aperture auf den Bildskalierer zugreifen. GenuineFractals 6 Professional gibt es als kostenlose 30 Tage lauffähige Testversion in deutscher Sprache unter www.ononesoftware.de oder www.globell.com . Die Einzelplatzversionen von GenuineFractals 6 Professional kostet 160 Euro im Download. Wer die Version in der Box mit gedrucktem Handbuch will muss 10 Euro drauflegen. www.globell.com