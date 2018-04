[Galerie] Tuning-Suite für Windows 7 - Loadstreets WinSpeedUp 4

Mit WinSpeedUp 7 präsentiert der Software-Hersteller Loadstreet Media eine Tuning-Suite, die speziell für Windows 7 programmiert wurde. Über ein Dutzend Tools helfen beim Umgang mit dem neuem OS.

Eine Sofort-Optimierung soll es per Mausklick erlauben, ein vollautomatisches Tuning zu starten. Auf diese Weise lässt sich laut dem Unternehmen das eigene Windows-System tunen, ohne dass sich der Anwender mit den Einzelheiten beschäftigen muss.

Die einzelnen Werkzeuge im Überblick:

- Analyse des Sicherheits- und des System-Status - Festplatte bereinigen (überflüssige Dateien löschen) - Registry bereinigen - Arbeitsspeicher freigeben - Boot-Dateien defragmentieren - Autostarter verwalten - Windows-Dienste verwalten - Sicherheitseinstellungen ändern - Registry-Optionen zum Verhalten von Windows ändern - Dateizuordnungen verwalten - Bootmanager verwalten (bei mehreren Betriebssystemen) - Festplatte warten (mit Defragmentierung und Fehlersuche) - Arbeitsspeicher auf Fehler prüfen - FileShredder (Dateien wirklich sicher löschen) - Fehlerhafte Verknüpfungen reparieren

Wer sich erst von den Fähigkeiten der Software überzeugen will, kann das Produkt 30 Tage lang gratis testen. WinSpeedUp 4 steht ab sofort für Windows Vista (32/64-Bit) und Windows 7 (32/64-Bit) zur Verfügung. Das Programm kostet in der Vollversion knapp 20 Euro. WinSpeedUp konkurriert mit dem Tuning-Tool TuneUp 2010, das am 30. Oktober erscheint.