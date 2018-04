[Galerie] James Camerons Avatar: Screenshots der Wii-Umsetzung

Die Spieleschmiede Ubisoft hat am Montag erste Bildschirmfotos von James Camerons Avatar im für Wii-Konsole veröffentlicht.

Das Spiel ist das offizielle Videospiel zum kommenden Kinofilm "James Cameron's Avatar". Der Spieler taucht in das Herz von Pandora ein, einem fremdartigen Planeten, der seine kühnsten Vorstellungen übertreffen wird. Man trifft auf die Na'vi, Pandora's heimische Bevölkerung, und entdeckt Kreaturen sowie andere Lebensformen, wie sie noch nie zuvor in der Welt der Videospiele zu sehen waren. Als ein Konflikt zwischen den Na'vi und der RDA Corporation, einem Raumfahrt-Konsortium, das nach wertvollen Ressourcen sucht, ausbricht, wird der Spieler in einen Kampf um das Herz des Planeten und das Schicksal einer ganzen Zivilisation hineingezogen.