Die moderne Frau trägt 2010 goldene Notebooks

[Galerie] HP: Notebook-Frühjahrskollektion für die modebewusste Frau

Frühjahrs-Kollektion a la HP: Der IT-Großkonzern Hewlett Packard und die renommierte Designerin Vivienne Tam führen ihre Zusammenarbeit weiter fort. Das nächste HP Mini Notebook für die modebewusste Frau von Welt wurde vergangene Woche auf dem Catwalk von Tams Modeshow während der New York Fashion Week im Bryant Park präsentiert. Das neue Notebook-Design reflektiert Tams Frühjahrs-Kollektion 2010: Der elegante Begleiter hüllt sich in Champagner-Gold und wird von einem leuchtend roten Schmetterling sowie zwei kleineren in Weiß und Gelb geschmückt.

© Archiv HP: Notebook-Frühjahrskollektion für die modebewusste Frau

Wie HP in seiner Pressemitteilung vom Donnerstag mitteilt, ist es Vivienne Tam gelungen, zwei Welten - Mode und Technologie - zu vereinen und aus dem Notebook mehr als nur einen nützlichen Gegenstand zu machen. HP beschreibt weiter: "Die digitale Clutch im eleganten Design verkörpert den Lebensstil einer modernen, dynamischen Frau - und wird zum "Must-have" für den nächsten Frühling. Das kunstvoll gestaltete Tech-Accessoire verbindet Mode, einen kleinen Formfaktor und innovative Funktionen. Beim Design ihrer Kollektion hat sich Vivienne Tam von einer klassischen, tragisch-romantischen chinesischen Liebesgeschichte der "Butterfly Lovers" inspirieren lassen: Liang Shanbo und Zhu Yingtai starben aus Gram über ihre verhinderte Liebe und verwandelten sich nach ihrem Tod in Schmetterlinge." Anzeige Die Künstlerin selbst meinte zu ihrem Werk: "Ich freue mich, erneut mit HP ein Design entwickelt zu haben, das meine Inspiration für die neue Frühjahrs-Kollektion verkörpert". "Wenn Frauen rund um den Globus HPs digitale Clutch und meine Kleider tragen, sollen sie sich schön und attraktiv fühlen." Dem gibt es kaum noch etwas hinzuzufügen. Für all diejenigen, die es nun vor lauter Modeflair gar nicht mehr abwarten können, beim nächsten Kaffeeklatsch mit einem derart gestylten Notebook zu erscheinen, hier zunächst mal die schlechte Nachricht: Das HP Vivienne Tam Notebook im Schmetterlings-Design wird voraussichtlich erst im Frühjahr 2010 erhältlich sein - unter anderem auch in Viviennes New Yorker Boutique in Soho. Über den Preis machte HP bislang keine Angaben, aber wer spricht bei Mode schon übers Geld...

Bildergalerie Galerie Computer HP: Notebook-Frühjahrskollektion für die modebewusste Frau