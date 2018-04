Fujifilm mit drei neuen Kameras - Outdoor, Superzoom und Superkompakt

Der japanische Kamerahersteller Fujifilm hat neben dem Zoom-Weltrekordler HS10 noch drei weitere Kameras mit unterschiedlichen Einsatzzwecken vorgestellt.

Den größten Massenappeal hat sicherlich die ''Finepix F80EXR''. Sie vereint einen 12-fachen Superzoom und ein kompaktes Metallgehäuse und tritt damit in direkte Konkurrenz etwa zu Panasonics populärer TZ-Reihe. Weitere Merkmale sind ein großes 3-Zoll-Display, Fujis bekannter Super-CCD-Sensor für rauscharme Bilder auch unter ungünstigen Lichtbedingungen und Videoaufnahmen in HD-Qualität (720p). Eher in die Kategorie "zweifelhafte Gimmicks" fällt dagegen die laut Fuji weltweit erste Haustiererkennung. Die "F80 FXR" ist ab Mitte März zum Preis von rund 250 Euro erhältlich.

Wer es noch kompakter haben will, wird vielleicht bei der ''Finepix Z700EXR'' fündig. Im Gehäuse der Superkompakten arbeitet ein innenliegendes 5-fach Objektiv. Eine doppelte Stabilisierung soll wacklige Aufnahmen vermeiden. Fujis Super-CCD-Sensor kommt hier ebenso zum Einsatz wie die Haustiererkennung. Zur einfacheren bedienung ist das Display touch-fähig. Die ab Mitte März in vier Farben (Schwarz, Silber, Rot und Pink) erhältliche "Z700EXR" kostet ebenfalls rund 250 Euro.

Komplettiert wird das Trio von der Outdoor-Kamera ''Finepix XP10''. Sie ist wasserdicht bis 3 Meter Tiefe, stoßfest bis 1 Meter Fallhöhe, frostbeständig bis minus 10 Grad und staubgeschützt. Laut Fuji richtet sie sich vor allem an Outdoor-Sportler wie Skifahrer oder Mountainbiker. Verzichten muss die XP10 auf Fujis hochwertigen Super-CCD-Sensor. Ansonsten ist sie mit 5-fach-Zoom, 12,2 Megapixeln Auflösung, 720p-Videos und einem Metallgehäuse durchaus standesgemäß ausgestattet. Wie die Kollegen ist sie ab Mitte März lieferbar. Der Kostenopunkt liegt bei rund 180 Euro, erhältlich wird sie in den fünf Farben Silber, Schwarz, Pink, Grün und Blau sein.