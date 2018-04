Zum Fotografieren mit der in Japan vorgestellten Finepix Z300 muss nicht einmal mehr der Auslöser gedrückt werden. Es reicht, das Hauptmotiv auf dem

Fujifilm hat in Japan eine Kompaktkamera vorgestellt, bei der der Fotograf nicht einmal mehr den Auslöser drücken muss, um ein Bild aufzunehmen. Es reicht, das Hauptmotiv auf dem berührungsempfindlichen, kratzfesten 3,0-Zoll-LCD (16:9-Format) anzutippen, damit die Kamera fokussiert, die Belichtung regelt und auslöst. Dank der Menüsteuerung per Touchscreen kommt die 10-Megapixel-Kamera ohne Tasten auf der Rückseite aus. Die 92 x 57 x 19 mm flache und 150 g schwere Z300 ist mit einem 5-fach-Zoom mit 3,9-4,7/36-180 mm und mechanischem Bildstabilisator ausgestattet. Ob die in Japan für umgerechnet rund 300 Euro angebotene Finepix Z300 auch zu uns kommt, ist noch offen.

Quelle: www.fujifilm.co.jp/corporate/news/articleffnr_0293.html Beispielfotos: http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/finepixz300/portfolio.html