Auf der letzten Photokina zeigte Fujifilm seine kommende 3D-Kamera in einem Retro-Design, das an die 50er und 60er Jahre erinnert, die letzte Hoch-Zeit der

Auf der letzten Photokina zeigte Fujifilm seine kommende 3D-Kamera. Ein funktionsfähiger Prototyp wurde laut cnet.com.au kürzlich auf der australischen PMA in Sydney zeigt. Die Kamera mit zwei 6-Megapixel-CCDs zeichnet die Stereofotos in einem Fuji-eigenen Format auf. Die Raumbilder können auf dem 2,8"-Kamera-LCD-Monitor, einem 8,4"-Bilderrahmen von Fuji oder als Spezial-Prints ohne Brille betrachtet werden. In Australien war von der Markteinführung im Oktober die Rede. www.cnet.com.au/fujifilm-finepix-real-3d-339297148.htm?omnRef=NULL