Vier Kompaktkameras mit moderatem Weitwinkel runden das Finepix-Programm nach unten ab. Das mit einem Preis von 300 Euro gehobene Modell Z300 bietet 10 Megapixel, einen Touchscreeen im 16:9-Format auf der tastenfreien Rückseite und einen CCD-Shift-Bildstabilisator. Zum Auslösen reicht es, das wichtigste Motivdetail auf dem Bildschirm anzutippen, an dem sich dann Autofokus und Belichtung vorrangig orientieren.Die anderen drei Neuzugänge gehören zu den Einsteigerkameras: Die Finepix Z37 mit 10 Megapixeln fällt mehr durch ihren bunten Stil in den Farbvarianten Weiß/Pink, Schwarz/Rot, Grün, Blau und Violett auf als durch ihre Technik mit 3-fach-Zoom (3,7-4,2/35-105 mm) und 2,7-Zoll-Monitor. Zum Start der VGA-Movie-Aufzeichnung gibt es einen "One Touch"-Knopf.

Die schnörkellosen Basismodelle J27 und J30 mit 2,9-5,2/32-96mm-Zoom unterscheiden sich nur in ihrer Auflösung von 10 bzw. 12 Megapixel und im Preis von 120 oder 130 Euro. Neben automatischer Motiv- und Gesichtserkennung mit Rotaugenkorrektur gibt es einen Panorama-Modus.Die Z300 kommt erst im Oktober, die drei Einsteigerkameras schon im September.

Download: Tabelle

www.finepix.de