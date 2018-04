Zum Preis von knapp 1.000 Euro liefert der kalifornische Medien- und IT-Konzern Apple sein neues Video-Schnittpaket "Final Cut Studio" aus.

Es enthält nach Herstellerangaben am Freitag mehr als 100 neue Funktionen. Im "Studio"-Paket sind das bei Profis beliebte Schnittprogramm "Final Cut Pro", das Animationsprogramm "Motion, Audio-Spezialist Soundtrack Pro", das Farbkorrektur-Programm "Color" und der "Compressor" in neuen Versionen enthalten. Unter einer überarbeiteten Oberfläche sollen zusätzliche Codes und Performance-Optimierungen Kauf-Argumente sein.

Neuer "Easy Export" und Ausgabe von vielen Formaten

So gestattet der neue "Easy Export" die Ausgabe in eine Vielzahl von Formaten in einem Schritt. "Motion 4" bietet überarbeitete Werkzeuge wie 3D-Schatten, Reflektionen sowie Tiefenschärfe. "Soundtrack Pro 3" enthält neue Mehrspur-Audio-Tools. "Color 1.5", in der Vorversion noch eher ein Fremdkörper, verspricht eine bessere "Final Cut Pro"-Integration. Der neue 4K-Support arbeitet nativ mit Daten von Kameras wie der Red-One und ermöglicht eine direkte Ausgabe auf ProRes für HD oder DPX für Film. "Compressor 3.5" erleichtert das Encoding und die Ausgabe einer Vielzahl an Formaten. Das Upgrade für Vorbesitzer einer älteren "Studio"-Version kostet 300 Euro. Die Schnitt-Software "Final Cut Pro" sollen insgesamt 1,4 Millionen Nutzer weltweit einsetzen.