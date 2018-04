Freenet-Singles: Erst die Augen, dann der Po

Die neueste Umfrage unter den Nutzer der Online-Singlebörse www.singles.freenet.de bestätigt das Vorurteil, dass bei der Partnersuche eine hübsche Verpackung gegen innere Werte siegt. Doch das ist nur eine Überraschung.

55 Prozent der Befragten freenet-Singles gaben an, dass das Äußere bei der Partnerwahl die entscheidende Rolle spielt. Nur 38 Prozent setzen auf die inneren Werte des zukünftigen Partner. Auch die Angaben zu den favorisierten Körperteilen lieferten erstaunliche Ergebnisse: Sommer, Sonne, kurze Röcke und knackiger Po - die typischen Gedanken für die heißen Tage. freenetSingles favorisieren jedoch laut dem Portalbetreiber nicht mehr die braungebrannte Kehrseite; 60 Prozent schauen ihrem Gegenüber zunächst in die Augen, bevor sie Po, Zähne und Hände in Augenschein nehmen.