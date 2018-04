Mit dem Dreigespann aus Nikon D3, Hensel Blitzanlage und dem Freistellwerkzeug Freemask versprechen die Programmierer von Schoepe schnelle und extrem exakte

Mit dem Dreigespann aus Nikon D3, Hensel Blitzanlage und dem Freistellservice Freemask von Schoepe soll es schnelle und extrem exakte Masken die auch feine Haare noch exakt dem Objekt zuordnen geben. Dank schneller Kamera und Blitzanlage verspricht Schoepe das auch bei bewegten Motiven. Die von Schoepe eingesetzte Software soll sich dabei auch von realen Hintergründen nicht irritieren lassen, so dass ein gleichmäßiger Hintergrund unnötig ist. Die Software stellt schoepe zusammen mit Hensel auf den Nikon Solutions am 15. - 16. Mai in den Kölner Expohallen vor. www.schoepe.de/freemask