Im Auftrag der Fotografen-Organisation Freelens wurde erstmalig auf wissenschaftlicher Basis die soziale und ökonomische Situation von Fotojournalisten in Deutschland erforscht. In einem aufwändigen Verfahren wurden alle Freelens-Mitglieder zu ihrer Ausbildung, ihrem Berufsleben, dem Einkommen, der Altervorsorge etc. befragt.

Mit einer sehr hohen Rücklaufquote von 44% der Mitglieder stellen diese Antworten nun die Grundlage der Betrachtung der Situation der Fotojournalisten in Deutschland dar - weg von "gefühlten", hin zu belegbaren Fakten. Die Auswertung der Sozialumfrage kann unter http://freelensmagazin.de/freelens_sozialumfrage_2009.pdf als 37seitiges PDF Dokument mit zahlreichen Grafiken herunter geladen werden. http://freelens.com