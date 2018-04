Professionelle Bildbearbeitung ohne Einarbeitungszeit - das verspricht InMedia mit dem überarbeiteten FotoWorks XL. Es soll alle wichtigen Funktionen so

Professionelle Bildbearbeitung ohne Einarbeitungszeit - das verspricht InMedia mit dem überarbeiteten FotoWorks XL. Es soll alle wichtigen Funktionen so anbietet, dass jeder Anwender sie sofort ohne Handbuch meistern kann. Dazu wurde FotoWorks von Grund auf überarbeitet und mit einer neuen Oberfläche und weiteren Funktionen versehen. Neben den Grundfunktionen der Bildverbesserung hilft die Software beim Druck von Postern und Kalendern, bietet Funktionen für Foto-Collagen mit Cliparts, Texten und Symbolen. Diese können nun in Ebenen angeordnet und die Transparenz gesteuert werden. Die zeitlich nicht eingeschränkte Testversion von FotoWorks XL 10 kann man kostenfrei laden. Sie fügt aber einen Hinweis in die gespeicherten Fotos ein. Die Vollversion kostet 25 Euro.

www.in-mediakg.de