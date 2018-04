Fotowettbewerb: Großer Sonderwettbewerb bei Colorfoto Creativ

Fußball und Abendlicht - gleich zwei Themen, die es im aktuellem Fotowettbewerb von Colorfoto Creativ auf einem Bild zu kombinieren gilt. Gesucht sind Fotos, die den Spirit des Fußballsports originell, ästhetisch und dynamisch im fotogensten Licht des Tages in Szene setzen. Sind Sie ein Fotograf mit Herzblut und haben ein Auge für besondere Momente, Motive und Stimmungen?

Fußball und Abendlicht - gleich zwei Themen, die es im Fotowettbewerb auf einem Bild zu kombinieren gilt. Gesucht sind Fotos, die den Spirit des Fußballsports originell, ästhetisch und dynamisch im fotogensten Licht des Tages in Szene setzen. Sind Sie ein Fotograf mit Herzblut und haben ein Auge für besondere Momente, Motive und Stimmungen?

Dann machen Sie mit - reichen Sie Ihre Bilder zum Thema Twilight-Fußball ein, und seien Sie bei einem von sieben spektakulären Twilight-Fußballspielen dabei. Sie reisen als VIP-Gast nach Spanien und halten als einer der wenigen Privilegierten in allererster Reihe das Event auf Bildern fest. Die beiden zweiten Sieger des Sonderwettbewerbs gewinnen Kameras im Wert von rund 800 Euro. Die Abstimmung läuft ab 8. Juli über genau vier Wochen, in dem die colorfoto-creativ-Community eine Vorauswahl trifft. Danach kürt eine Jury die drei besten Twilight-Fotografen. Einzelheiten zur Teilnahme finden Sie im Beitrag "So machen Sie mit" auf Seite 87 in diesem Heft und auf colorfoto-creativ.de unter "Hilfe"

Anzeige

Hier geht´s direkt zum Wettbewerb!

Hauptgewinn

Der Hauptgewinner (Hauptgewinner muss 21 Jahre alt sein) fliegt am 21.9. mit Sony nach Spanien und erhält dort die Chance, das spektakuläre Twilight-Fußballspiel am 22. 9., der Tag- und Nachtgleiche, zu dokumentieren. Mit dabei: 3-tägige Reise, Flug, VIP-Hospitality, Siegerparty sowie ein Sony-Kamerapaket für perfekte Twilight-Fotografie.

2. Preis: Sony Cyber-shot DSC-HX1 (530 Euro)

Kamera für Highspeed-Fußballspiele: Die DSC-HX1 fängt mit schnellen Bilderserien, 20-fach Zoom und ihrer innovativen Panoramafunktion die Momente ein, die andere verpassen.

3. Preis: Sony Cyber-shot DSC-W290 (280 Euro)

Kamera mit Videofunktion und 28 mm Weitwinkel: Als Spitzenmodell der Sony-W-Serie nimmt die Cyber-shot DSC-W290 Fotos mit bis zu 12 Megapixeln und Filme in HD-Auflösung (1280 x 720 Pixel) auf.