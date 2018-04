Die Sieger der 35. Ausgabe des traditionsreichen Fotowettbewerbs "Blende" stehen fest. 64.000 Leser zahlreicher deutscher Tageszeitungen hatten ihre Fotos

Die Sieger der 35. Ausgabe des traditionsreichen Fotowettbewerbs "Blende" stehen fest. 64.000 Leser zahlreicher deutscher Tageszeitungen hatten ihre Fotos eingeschickt, 3.000 Fotografien kamen ins Finale. Den Siegern winkten 133 Preise im Wert von über 35.000 Euro sowie "Blende"-Urkunden und -Medaillen. Der erste Pries ging für den "Aufstand der Grünen" Carlheinz Tömmel. Den Nachwuchs-Sonderpreis des Photoindustrie-Verbandes in Höhe von 500 Euro gewann an die 18jährige Dailin Spiegelberg mit ihren Fotos zu den Themen "Kontraste" und "Notizen des Alltags". Die Gewinner der Spitzenpreise bei "Blende 2009": 1. Platz: Carlheinz Tömmel, Rhein-Zeitung, "Aufstand der Grünen" (Die Farbe Grün) 2. Platz: Harry Laub, Rhein-Neckar-Zeitung, "Silhouette" (Stadt, Land, Fluss) 3. Platz: Josef Kister, Fuldaer Zeitung, "Orang-Utan" (Ab in den Zoo) 4. Platz: Frank Hebeisen, Main-Echo, "Spiegelung" (Stadt, Land, Fluss) 5. Platz: Jürgen Bub, Der neue Tag, "Der fliegende Wilbär" (Ab in den Zoo) Nachwuchs-Sonderpreis: Dailin Spiegelberg, Junge Welt "Kontraste"/Notizen des Alltags" Bild: Siegerbild: "Aufstand der Grünen", Carlheinz Tömmel www.prophoto-online.de/blende/Blende-2009-entschieden