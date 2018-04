Fotolia meldet heute stolz, dass nun über 8 Millionen Bilddateien in der Datenbank gelistet und ab ein Euro zum Verkauf stehen. Fotolia will damit zu den

Fotolia meldet heute stolz, dass nun über 8 Millionen Bilddateien in der Datenbank gelistet und ab ein Euro zum Verkauf stehen. Fotolia will damit zu den größten Stockbildagenturen gehören und nennt sich selbst in Europa als einer der Marktführer. Täglich kommen etwa 10.000 neue Bilddateien dazu. Parallel dazu baut Fotolia den Inhalt weiter aus und nimmt inzwischen auch Videos, Illustrationen und Vektor-Dateien hinzu. Mehr als 200.000 Kontributoren weltweit sorgen dafür, dass die Bilddatenbank von Fotolia beständig wächst - so Fotolia. Als Käufer verweist die Bildagentur auf derzeit 1,5 Millionen Mitglieder.

Bild: "© Bertold Werkmann - Fotolia.com

www.fotolia.com