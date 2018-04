Die Situation der grönländischen Inuit, die als eines der ersten Völker direkt von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, zeigt Andrea Gjestvang in ihrer,

Die Situation der grönländischen Inuit, die als eines der ersten Völker direkt von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, zeigt Andrea Gjestvang in ihrer, mit dem 1. Preis im norwegischen Picture of the Year Wettbewerb ausgezeichneten Fotoreportage "Greenland". Bevor diese auf dem diesjährigen Lumix-Festival in Hannover im Wettbewerb um den FreeLens Award für jungen Bildjournalismus präsentiert wird, sind die Fotos vom 9. April bis 28. Mail in der Freelens-Galerie in Hamburg zu sehen.

2008 bereiste die norwegische Fotografin erstmals die weltweit nördlichsten Siedlungen an der Ost- und Westküste Grönlands. Sie geht seitdem den Veränderungen dort nach, wo sich ihre Auswirkungen unmittelbar zeigen: in den Familien. Gjestvang zeigt in ihren poetischen Fotografien das Alltagsleben, das in den kleinen Siedlungen von Traditionen genauso wie von der Härte und Schönheit der Landschaft bestimmt wird.

Andrea Gjestvang, geboren 1981 in Hamar, Norwegen, lebt heute in Berlin und arbeitet als freie Fotografin für Norwegische und Internationale Tageszeitungen und Magazine. Sie ist Mitglied bei Moment Agency und wird vertreten von Vu und Focus. Andrea Gjestvang, "Greenland" Ausstellung vom 9. April - 28. Mai 2010 Freelens Galerie, Steinhöft 5, 20459 Hamburg Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 11.00 - 18.00 Uhr HoGo Fotos: Andrea Gjestvang, "Greenland"