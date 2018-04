Das Software-Unternehmen Corel hat am Mittwoch eine neue Foto- und Videobearbeitungssoftware vorgestellt. Mit Digital Studio 2010 sollen Filme, Fotobücher und Kalender "spielend einfach und rasend schnell" produziert werden können.

Das Software-Unternehmen Corel hat am Mittwoch eine neue Foto- und Videobearbeitungssoftware vorgestellt. Mit Digital Studio 2010 sollen Nutzer Filme "spielend einfach und rasend schnell" erstellen können.

Mit der Corel-Software Digital Studio 2010 sollen Anwender selbst ohne Vorkenntnisse in Videoschnitt oder Bildbearbeitung "professionelle" Foto- und Videoprojekte erstellen können. Das Digital Studio 2010 beinhaltet die Programme PaintShop Photo Express 2010, Videostudio Express 2010, DVD Factory 2010 und WinDVD 2010. Alle Tools bieten ein laut Hersteller ein elegantes Design und intuitive Tools zur einfachen Video- und Bildbearbeitung. Mit nur einen Klick sollen Fotos und Videos bearbeitet, ein Fotobuch erstellt oder Diashows und Heimvideos mit einem Soundtrack zu hinterlegen sein. Corel will die Software speziell auf die Bedürfnisse von Nutzern zugeschnitten haben, die schnell Ergebnisse erzielen möchten.

Anzeige

Nach der Erstellung von Fotobüchern oder eines Kalenders können Sie diese entweder zu Hause ausdrucken oder vom "Corel Online-Druck-Dienst" entwickeln und zuschicken lassen. Die Online-Druck-Dienste stehen laut Corel ab Mitte September in Amerika, Canada, England, Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und den Niederlanden zur Verfügung. Ein Medienverwalter soll die Organisation all Ihre Fotos und Videos übernehmen. Durch die Vergabe von Tags sind Ihre Erinnerungen einfach und schnell wiederzufinden. Der Medienverwalter ist laut Corel auch der Ausgangspunkt für alle Projekte und soll einfaches wechseln zwischen den Aufgaben ermöglichen.

Die Anwendung erlaubt die Weitergaben von Dateien und Projekten an Online-Portale wie Flickr, Facebook oder Youtube. Die Entsprechende Voreinstellungen, zum Beispiel für das passende Ausgabeformat sind im Digital Studio bereits enthalten und sollen nur ausgewählt werden müssen. Per Drag & Drop lassen sich zudem Audio und MP3-CDs erstellen, mittels Brennassistent sind zudem "profesionell aussehen" DVDs mit Menüs zu erstellen. Corel Digital Studio will die Vorteile des neuen Betriebssystems Microsoft Windows 7, beispielsweise die "Multitouch-Funktion" nutzen. Die Vollversion steht ab sofort zum Download zum unverbindlichen Preis von 69 Euro unter www.corel.de bereit. Die im Paket enthaltenen Komponenten PaintShop Photo Express 2010 (29 Euro) und Videostudio Express 2010 (39 Euro) können auch einzeln erworben werden.