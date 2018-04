Flatster Prepaid: Musik an über 10.000 Tankstellen auftanken

In Kooperation mit der Lekkerland AG ermöglicht der neue Dienst Flatster Prepaid nun an über 10.000 Tankstellen und Kiosken in Deutschland den Musikdownload.

In Kooperation mit der Lekkerland AG ermöglicht der neue Dienst Flatster Prepaid nun an über 10.000 Tankstellen und Kiosken in Deutschland den Musikdownload.

Anzeige

Flatser nennt sich selbst "Musik-Findemaschine" und findet gegen eine monatliche Gebühr aktuelle Charts und neue Alben, zusammengestellt von einer eigenen Redaktion, zum legalen Download im Internet. Nach dem Anhören kann sich der User entscheiden, ob er die gesuchte Musik als MP3 behalten will. Vor allem Jugendliche möchten sich aber nicht gern an wiederkehrende Zahlungen (Abos) binden. Für sie gibt es ab sofort Flatster Prepaid. Flatster Prepaid basiert zurzeit auf drei "Prepaid-Code-Modellen", die der Düsseldorfer Online-Musikfindedienst Flatster in enger Kooperation mit der Lekkerland AG aus Frechen anbietet. Die Prepaid-Codes mit unterschiedlich langen Laufzeiten lassen sich in mehr als 10.000 Tankstellen, Kiosken und Convenience-Shops erwerben. Im Internet hilft ein "Code-Stationfinder" dabei, die nächstgelegene Flatster-Prepaid-Verkaufsstelle aufzuspüren.

Wer Flatster nutzen möchte, muss sich zunächst registrieren, um den kostenlosen Software-Client herunterladen zu können. Der zuvor eingekaufte Prepaid-Code wird dann direkt in den Client eingegeben und schaltet Flaster für die entsprechende Zeit oder eine bestimmte Anzahl von Musikwünschen frei. Die Prepaid-Codes lassen sich vor Ort mit dem bewährten Prepaid-Service "Electronic Value" (e-va) bezahlen, den viele Anwender bereits vom Aufladen ihrer Handy-Konten her kennen.

Die Kosten

Der Flatster Prepaid Codetyp 1 kostet 6,99 Euro und gewährt einen ganzen Monat lang Zugriff auf die wöchentlich aktualisierten Flatster Top 100 Charts und auf eine Album-Neuvorstellung alle drei Tage. Der Codetyp 2 kostet 49 Euro und schaltet den Dienst für 12 Monate ab Aktivierung frei. Auch hier erhält der Anwender Zugriff auf Musikwünsche in gleichem Umfang wie bei Codetyp1, aber für einen zwölffach längeren Zeitraum. Der Codetyp 3 kostet 8,99 Euro und ist zeitlich unbefristet. Mit ihm kann der Benutzer 30 Lieder aus allen Flatster-Songlisten wünschen und dabei auch die freie Suchfunktion nach seltenen Wunschtiteln verwenden.

Online lässt sich auch erheben, an welchen Tankstellen (AGIP, ARAL ab 6.7.2009, ESSO, Westfalen, JET, AVIA, OMV, freie Tankstellen), Kiosken oder Convenience Shops in der Nähe Flatser Prepaid-Codes erhältlich sind.