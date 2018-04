Flat-TV: Preisbrecher von Tevion

Mit dem 81-cm-Flachbildfernseher von Tevion will Aldi wieder mal Entertainment fürs Auge bringen. Ab Donnerstag, dem 7. Mai ziert das Gerät die Non-Food-Paletten beim Lebensmittel-Discounter. Wer gerade auf der Suche nach einem günstigen Gerät aus dieser Preis- und Größenklasse ist, sollte in der kommenden Woche schon mal seinen Kontostand checken.

Gerade mal 469 Euro verlangt Aldi für den neuen Tevion-Fernseher dem Kunden ab, dafür bekommt dieser ein 32-Zoll-Flachmann samt 100-Hz-Display im 16:9-Format, welches preislich derzeit seines gleichen sucht. Technisch weist das Tevion-LCD-Gerät 500 cd/m2 Ansi Lumen auf sowie einen dynamischen Kontrast von 3.000:1 - ordentliche Werte in dieser Preisklasse. Die Auflösung beträgt 1.366 x 768 Pixel, was dem HD-ready-Standard entspricht. Zumindest Full-HD ist in dieser Preisklasse also noch nicht drin. Trotzdem kosten vergleichbare Geräte mit 100-Hz-Technik locker 100 Euro mehr. Erst recht, wenn man noch die üppige Ausstattung des Flachbild-Fernsehers von Tevion berücksichtigt. Das Gerät des Medion-Ablegers verfügt über großzügige vier HDMI-Buchsen, einem DVB-T-Tuner, Virtuell Dolby Surround, eine USB-Schnittstelle zur Wiedergabe von MP3-Musik und JPG-Bildern sowie drei Jahre Garantiezeit.

Eine Aussage hinsichtlich Verarbeitung, Bild- und Tonqualität des Aldi-Angebots lässt sich ohne einen ausführlichen Test nicht treffen. Lassen Sie sich vor einem eventuellen Kauf ausdrücklich ein Rückgaberecht zusichern, wenn das Gerät ihre Erwartungen nicht erfüllen sollte.