"Final Destination 4": Erster Trailer des neuen Horror-Schockers

Am 3. September startet der vierte Teil von "Final Destination" in den deutschen Kinos. Vorab gibt es bereits jetzt den ersten Trailer des tödlichen Atemstockers - wenn auch leider nur in 2D.

Die Ausgangs-Situation läuft bei allen Final-Destination-Filmen nach einem bewährten Schema ab: Eine Gruppe von Teenagern befindet sich an einer Masse von Menschen, die blöderweise allesamt dem Tode geweiht sind. Zum Glück ereilt einem der Teenies eine Ahnung oder gar Vorhersehung, dass es an diesem Ort bald recht ungemütlich werden könnte und so bringt er seine Freunde kurz vor der Katastrophe noch rasch in Sicherheit. Doch wehrt dieses Glück nie lange, denn wen der Tod einmal fürs Jenseits bestimmt hat, den holt er sich auch - schließlich muss seine Statistik ja auch stimmen. Und so knöpft er sich einen nach den anderen der vermeintlich Geretteten vor, um ihn mit so wenig Verspätung wie möglich doch noch seinem finalen Schicksal zuzuführen. Und eines muss man Gevatter Tod wirklich lassen: die Art und Weise, wie er seine Auserwählten über die Klinge springen lässt, ist an Kuriosität und Einfallsreichtum kaum zu überbieten.

Im vierten Teil befindet sich die Clique auf der Zuschauer-Tribüne eines Nascar-Rennens, als einer der Jungs plötzlich die Vision eines verheerenden Rennunfalls bekommt. Er kann daraufhin gerade noch seine Kumpels ins Freie retten, bevor einer der Rennflitzer sich überschlägt, explodiert und volle Kanne in die Zuschauerränge rauscht. Neben den zahlreichen Todesopfern wären auch sie für den Tod vorherbestimmt gewesen, und so versucht das Schicksal das Versäumte nachzuholen. Bleibt die Frage: können die Jugendlichen ihrer wahren Bestimmung entkommen? Der bei Warner Bros produzierte Film wird komplett in 3D abgedreht, was eigentlich bei Teil 3 schon hätte passieren sollen. Bereits im Trailer erkennt man, dass die explodierenden Bruchstücke und Geschosse vor allem in Richtung Zuschauer fliegen. Man darf also gespannt sein auf die 3D-Version. Regie führt David R. Ellis ("Ein tierisches Trio", "Final Destination 2"), in den Hauptrollen sind unter anderem Krista Allen ("Emmanuelle"-Reihe, "Die Wutprobe"), Bobby Campo und Shantel Vansanten zu sehen.