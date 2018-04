Filme auf das Netbook bringen

Mit Franzis' Video-On-The-Stick-Lösung sollen Netbook-Besitzer auch unterwegs Filme genießen können.

Franzis Verlag hat bietet mit 'Video on the Stick' eine Software an, mit der Netbook-Besitzer Filme in kompakte Dtaenformate konvertieren können. Derart reduziert sollen die Movies auf einen USB-Stick passen.

Das Programm wird direkt auf einen USB-Stick installiert und von dort aus gestartet und erstellt MP3-Dateien mit MPEG-4-AVC-Video (H264) und AAC-Ton, unter anderem für Apple iPhone und iPod touch. Das Programm kostet knapp 25 Euro. Nutzer können Video on the Stick 3 auf der Webseite von Franzis kaufen und herunterladen.