Die FH Hannover veranstaltet in diesem Jahr vom 16. bis 20. Juni das 2. Lumix-Festival für jungen Fotojournalismus. An fünf Tagen werden insgesamt 60

Die FH Hannover veranstaltet in diesem Jahr vom 16. bis 20. Juni das 2. Lumix-Festival für jungen Fotojournalismus. An fünf Tagen werden insgesamt 60 Ausstellungen in den futuristischen Pavillons der einstigen Weltausstellung auf der Expo Plaza Hannover gezeigt. Junge FotojournalistInnen, FotografInnen, FotostudentInnen, VolontärInnen oder FotoschülerInnen nicht älter als 35 Jahre können sich mit jeweils nur einer Arbeit bewerben. Es kann sich dabei um eine Reportage, eine Essay oder eine Serie mit journalistischem Charakter handeln. Auch in diesem Jahr stiftet die Fotojournalisten-Organisation FreeLens den gleichnamigen Award für die beste Arbeit des Festivals. Das Preisgeld für den Erstplatzierten beträgt in diesem Jahr 10.000 €. Des Weiteren werden zwei lobende Erwähnungen mit je 1000€ ausgezeichnet. Darüberhinaus wird 2010 zum ersten Mal der von Panasonic gestiftete Lumix-Multimedia-Award vergeben. Damit wird die beste Multimedia Produktion mit einem Preisgeld in Höhe von 5000 € ausgezeichnet. Bewerbungsschluss ist jeweils der 28.Februar 2010. Die Anmeldung ist nur online möglich. Die genauen Teilnahmedingungen und Bewerbungsformulare unter:

http://fotofestival-hannover.de/lumix-multimedia-award.html http://fotofestival-hannover.de/freelensaward.html