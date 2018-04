Etre will dann mit seinen Touchy-Handschuhen für warme Hände sorgen und trotzdem die sichere Bedienung kleinerer und größerer Mobilgeräte wie Kameras, Handys,

Etre will dann mit seinen Touchy-Handschuhen für warme Hände sorgen und trotzdem die sichere Bedienung kleinerer und größerer Mobilgeräte wie Kameras, Handys, iPods etc. erlauben. Dazu hat man bei den zweifarbigen Handschuhen aus Lammwolle einfach die Spitzen an Daumen und Zeigefinger offen gelassen. So lassen sich auch Geräte mit kapazitiv reagierenden Touchscreens bedienen, die einen direkten Hautkontakt erfordern. Die in vier Farbkombinationen und Größen erhältlichen Handschuhe können für rund 20 Euro das Paar direkt über Internet bestellt werden. www.etretouchy.com