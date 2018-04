Wie die Filmproduktions-Firma Sony Pictures Entertainment und Sony Music Entertainment kürzlich bekannt gaben, läuft Michael Jacksons Konzertfilm "This Is It" weltweit exklusiv für eine auf zwei Wochen begrenzte Laufzeit im Kino. Das Studio verlegte den Kinostart des Films zudem um zwei Tage vor: auf Mittwoch, den 28. Oktober. Angesichts der erwarteten großen Nachfrage, wird der Ticketvorverkauf für die zweiwöchige Spielzeit in den meisten Städten bereits am Sonntag, den 27. September beginnen. Am Dienstag veröffentlichte Sony Pictures nun den ersten Trailer zu "This Is It".

Zudem verkündeten die Sony-Produzenten von Michael Jacksons "This Is It", dass Kenny Ortega ("High School Musical" Teil 1 bis 3) bei diesem Konzertfilm die Regie führt. Der Film entsteht mit voller Unterstützung des "Estate of Michael Jackson". Dieses "Estate of Michael Jackson" ist eine Art Nachlass-Verwaltung Michael Jacksons für den Jackson-Clan. In einer Presseerklärung macht "Estate of Michael Jackson" kein großes Hehl daraus, dass man mit diesem Film noch mal richtig Geld für Michael Jacksons Erben rausziehen will. Natürlich ist "This Is It" aber in erster Linie als ein Geschenk für die Fans sowie als ein Tribut an den Künstler selbst gedacht...

"This Is It" soll allen Jackson-Fans und Musikliebhabern rund um die Welt einen seltenen Blick hinter die Kulissen bieten, als der Künstler die ausverkaufte Konzertserie, die im Sommer in der Londoner O2 Arena hätte stattfinden sollen, entwickelt, kreiert und geprobt hat. Der Film umfasst die Monate von April bis Juni 2009 und setzt sich aus mehr als hundert Stunden Behind-the-Scenes-Material zusammen, das Jackson bei den Proben von einer Reihe seiner Songs für die Show zeigt. Den Zuschauern versprechen die Macher einen privilegierten und privaten Blick auf Michael Jackson sowie auf seine Arbeitsauffassung, wie er seine letzte Show kreierte und perfektionierte.

Regisseur Kenny Ortega über "This Is It"

Kenny Ortega, der auch der Regisseur und kreative Partner von Michael Jackson bei der "This Is It"-Konzertserie war, kommentierte entsprechend euphorisch die Ankündigung: "Dieser Film ist ein Geschenk an Michaels Fans. Als wir damit begannen, das Material für den Film zusammenzustellen, wurde uns bewusst, dass wir etwas Außergewöhnliches, Einzigartiges und sehr Besonderes eingefangen hatten. Es ist ein sehr privater, exklusiver Einblick in die Welt eines kreativen Genies. Zum allerersten Mal werden die Fans Michael sehen können, wie sie ihn noch nie zuvor gesehen haben - dieser großartige Künstler bei der Arbeit. Die Aufnahmen sind unbearbeitet, emotional, bewegend und mitreißend. Sie fangen sein Zusammenspiel mit den anderen Machern von "This Is It" ein, die er persönlich für dieses einmalige Projekt um sich versammelt hat. Dieser Film zeigt einen vollendeten Performer bei der Arbeit, wie er Sänger, Tänzer, Bandmitglieder, Choreographen, Special-Effect-Leute und unzählige andere kreative Teammitglieder führt und anleitet, während sie alle dieses historische Konzert auf die Beine stellen. Mir fallen viele Worte ein, mit denen man Michael beschreiben kann, während er für das Konzert probt und "This Is It" kreiert - inspirierend, dynamisch, großzügig, engagiert, voller Liebe und als die treibende Kraft. Man sieht ihn als den wahren Architekten und die wegweisende Kraft hinter diesem Projekt - einen wahren Meister seiner Zunft, den Entertainer aller Entertainer. Ich bin stolz auf die vielen Jahre der Freundschaft und der kreativen Zusammenarbeit, die ich mit Michael geteilt habe, und ich bin glücklich, dass die Leute nun die Gelegenheit haben, seinen Geist und seine ganze Dynamik in Aktion zu sehen. "This Is It" mag in die Geschichte eingehen, als das großartigste Konzert, das niemand eine Chance hatte zu sehen, aber mit diesem Film bekommen wir ein seltenes Portrait von Michael, wie er sich auf seinen letzten Vorhang vorbereitet und auf das, von dem ich glaube, dass es sein Meisterwerk geworden wäre."

Neben den Probenzusammenschnitten bekommen die Fans in dem Streifen auch diverse Backstage-Szenen und laut Sony sogar ausgesuchte 3D-Sequenzen zu sehen. Zusätzlich werden einige enge Freunde des King of Pop in diversen Interviews aus dem Nähkästchen plaudern und Anekdoten über den King of Pop erzählen. In wie fern all diese vollmundigen Lobeshymnen bei diesem Film tatsächlich umgesetzt sind, davon können sich Popmusik-Liebhaber und Michael-Jackson-Fans ab dem 28. Oktober selbst überzeugen, wobei es den Fans vermutlich relativ egal sein wird, wie perfekt der Film wirklich ist. Denn vor allem ermöglicht dieses fiktive Konzert noch einmal das Gefühl, seinem Idol ganz nah zu sein - und wenn es nur für zwei Stunden ist. Auf dem am Dienstag veröffentlichten Trailer können Fans jetzt schon mal etwas vorfühlen.