Erster Blu-Ray-Player von Harman Kardon ab Mitte Mai im Handel

Harman Kardons ersten Blu-ray-Player gibt es ab Mitte Mai zu kaufen. Mit knapp 700 Euro orientiert sich der BDP 10 zumindest preislich an der Oberklasse.

Der US-amerikanische Unterhaltungselektronik-Konzern Harman Kardon bringt seinen ersten Blu-ray-Player auf den Markt. Den vor kurzem präsentierten BDP 10 wird es ab Mitte Mai zu kaufen geben, wie der Hersteller am Donnerstag bekannt gab. Wie üblich kalkuliert Harman Kardon seine Modell preislich etwas großzügiger als die asiatische Konkurrenz. Mit satten 699 Euro UvP liegt er in der Oberklasse - der Straßenpreis dürfte allerdings deutlich darunter liegen. Er unterstützt bereits das Blu-ray-Profil 2.0 samt BD-Live. Davon abgesehen orientiert er sich in Sachen Features und Ausstattung eher an der bis-400-Euro-Konkurrenz wie etwa dem Denon DVD-1800BD. Ein Videoprozessor mit 10-bittiger Signalverarbeitung soll für brillante Bilder sorgen. Und dank des integrierten Upscalers liegt auch bei DVDs ein Ausgangssignal von bis zu 1080p an. Multimedia-Inhalte nimmt er auch per USB-Buchse entgegen und kann dabei Bilder und MP3-Dateien gleichzeitig wiedergeben.