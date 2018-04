Erhältlich: Windows 7 bei Softwareload - Home Premium als Boxversion

Der Downlaod-Händler Softwareload bietet das neue Betriebssystem des IT-Konzerns Microsoft ab Mittwoch zum Kauf an. Damit können Interessierte die Version Microsoft Windows 7 Home Premium bereits vor dem offiziellen Erscheinungstermin am 22. Oktober erwerben.

Die so genannte System-Builder-Version von Microsoft Windows 7 Home Premium ist nicht als Download, sondern als Box-Version ohne Handbuch zum Preis von knapp 100 Euro zu haben. Dabei handelt es sich nicht um eine Vorbestellaktion - der Versand erfolgt unverzüglich nach Bestelleingang, verspricht Softwareload seinen Kunden. Bei Fragen stehen Käufern des Betriebssystems der E-Mail-Support sowie die kostengünstigen lokalen Hotline-Nummern von Softwareload zur Verfügung. Die Abrechnung der Box-Version erfolgt über die bekannten Bezahlverfahren: per Kreditkarte, MicroMoney, ClickandBuy, T-Pay oder die Telefonrechnung. Die Versandkosten sind im Kaufpreis enthalten.

Auch Alternate verkauft schon Systembuilder-Versionen

Bereits zehn Tage vor der offiziellen Markteinführung am 22. Oktober begann der Computer-Händler Alternate am Montagabend um 18:00 die so genannten System-Builder-Versionen zu verkaufen und durfte sich über erwarteten Andrang freuen ([int:article,113061]magnus.de berichtete[/int]). Die eigentlich hauptsächlich für PC-Hersteller gedachten, vergünstigten System-Builder-Versionen dürfen in Deutschland, anders als in anderen Ländern, ohne Hardwarebindung frei verkauft werden. Die Software ist völlig identisch mit der offiziellen Vollversion, lediglich bei Lieferumfang und Herstellersupport müssen die Käufer geringfügige Abstriche machen. Und während die Vollversion sowohl eine 32- als auch eine 64-Bit-Version für unterschiedliche Rechnerarchitekturen enthält, müssen sich die Käufer der System-Builder-Version vor dem Kauf entscheiden, welche der beiden Versionen sie benötigen.