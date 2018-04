Emtec Movie Cubes V120H und V800H: Multimedia-Festplatten mit Full-HD

Der Zubehör-Hersteller Emtec stellte am Donnerstag zwei neue multimediale Festplatten vor, die durch ihre Wiedergabe- und Aufnahme-Fähigkeit in Full-HD bestens für die Integration ins heimische Lichtspielhaus geeignet sein sollen.

Laut Emtec speichern die beiden Movie Cubes V120H und der großer Bruder V800H fast alle Multimedia-Dateien ab und geben diese wieder. Zu den unterstützten Formaten gehören zum Beispiel bei Audio unter anderem MP3 und WMA, bei Video MKV, AVI, MP4 und bei Foto JPG, BMP und GIF. Auch den Codec H.264, der bei Blu-Ray-Disks verwendet wird, meistern die Multimedia-Festplatten laut Emtec ohne Probleme. Auf diese Weise sollen Filme (bis Full HD 1.080p), Musik und Fotos auf beiden Multimedia-Laufwerken dauerhaft konserviert und verwaltet werden können.

An Speichergrößen bietet Emtec je Typ 500 GB, 1 TB und 2 TB an. Wird selbst dieser Platz zu knapp, lassen sich zusätzlich bis zu zwei externe Speichermedien über USB wie etwa ein USB-Stick, eine Digitalkamera oder ein Kartenleser anschließen. Ein Slot für die Kartenformate SD/SD-HC/MMC ist bereits eingebaut. Über die integrierten NAS- und Wi-Fi-Funktionen nach 802.11n-Standard zapft die V-Serie auch noch weitere Datenquellen an. So können beispielsweise Filme gestreamt und angeschaut werden, die auf einem PC abgespeichert sind. Das integrierte Webradio transportiert Musik und Nachrichten aus der ganzen Welt in die eigenen vier Wände. Gesteuert werden die Multimedia-Festplatten entweder über den Fernseher oder das Display des Geräts. Die Unterstützung von Dolby Digital- und dts-Sound runden die Heimkino-Fähigkeiten ab.

Der Movie Cube V800H verfügt zusätzlich über einen DVB-T-Receiver. Über die Aufnahmefunktion lassen sich Programme aus dem DVB-T Fernsehen oder von externen Quellen wie einem SAT-Receiver aufnehmen. Die Time-Shift-Funktion ermöglicht es, während einer Sendung eine Pause zu machen und genau an der gleichen Stelle wieder ins Programm einzusteigen. Sobald HD DVB-T in Deutschland empfangbar ist, soll das Fernsehprogramm auch in dargebotenen höheren Qualität aufgenommen werden können.

Die Preisstaffelung des Movie Cube V120H liegt je nach Festplattengröße bei 250, 280 und 380 Euro (500 GB, 1 TB und 2 TB). Der Movie Cube V800H mit DVB-T kostet jeweils 300, 350 und 450 Euro.