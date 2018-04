Emtec stellt auf der IFA die Multimedia-Festplatte Movie Cube S 120H mit Full-HD-Ausgabe vor, mit der Fotos und Videos abspeichern und direkt präsentieren

Emtec stellt auf der IFA die Multimedia-Festplatte Movie Cube S 120H mit Full-HD-Ausgabe vor, mit der Fotos und Videos abspeichern und direkt präsentieren lassen. Die Multimedia-Festplatte unterstützt eine Auflösung von bis zu 1080p und spielt somit auch Full HD-Material ab. Videosignale gibt die Emtec via HDMI-Buchse oder Cinch-Video-Ausgang an den Fernseher weiter. Sie unterstützt die Fotoformate JPEG, BMP, GIF und TIF. Zudem versteht sich der Movie Cube mit dem H.264-Videocodec und spielt MKV, AVI, MP4 sowie VOB-Videos ab. Verbindung zum PC nimmt die Festplatte entweder via USB, WLAN (WLAN-Dongle WI300) oder Netzwerk-Eingang auf. Zudem überspielt der Anwender via USB Daten von anderen Festplatten, Ditigalkameras oder USB-Sticks. Bedient wird der Movie Cube S 120H mit einer Fernbedienung. Der Movie Cube S120H ist in drei Größen erhältlich. Die 500 GB-Variante kostet rund 250 Euro, 750 GB rund 270 Euro und 1 TB kostet rund 290 Euro.

www.emtec-international.com/de/index.php