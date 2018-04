Epson hat jüngst zwei neue hochauflösende LCD-Panels für elektronische Sucher von Foto- und Videokameras vorgestellt, wie ColorFoto schon berichtete. Nach dem

Epson hat jüngst zwei neue hochauflösende LCD-Panels für elektronische Sucher von Foto- und Videokameras vorgestellt, wie ColorFoto schon berichtete. Nach dem 800 x 600-Pixel-Panel mit 0,47" Diagonale im 4:3-Format, wie es dem Vernehmen nach in der Olympus Pen E-P2 zu Einsatz kommt, folgte ein 16:9-Panel mit 1024 x 768 Pixel und 0,6" Diagonale , das in erster Linie für Videokameras konzipiert wurde. Beide Panel werden vermutlich 2010 in mehreren Kameras Einzug halten.

Einen Vorgeschmack auf die zu erwartende Bildqualität vermitteln jetzt eindrucksvoll einige auf YouTube zu sehende Videos von nikkeiBP-tv. Sie entstanden auf der Handelsmesse Inter BEE 2009 Mitte November in Tokio. http://www.youtube.com/watch?v=NTxTcFvwzU4